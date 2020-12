Covid-19 in Veneto, nuovo lieve calo dei ricoveri: la curva si sta "piegando"

Nonostante i 2072 nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto, l'aggiornamento delle ore 8 del 4 dicembre di Azienda Zero registrata un positivo (ma lieve) calo dei ricoveri ospedalieri, confermato dallo stesso Presidente Zaia nel consueto punto stampa, dove ha parlato di una curva «che si sta piegando».

In regione dunque, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati contati complessivamente 158198 casi di coronavirus, 72929 dei quali attualmente positivi, 81204 negativizzati viroligici (o guariti) e 4065 deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Dato quest'ultimo cresciuto di unità dall'aggiornamento delle 17 di giovedì.

In provincia di Verona sono 476 i nuovi casi segnalati, per un totale di 29692, di cui: 13457 tuttora affetti dal virus, 15176 negativizzati e 1059 decessi, che sono quindi rimasti stabili rispetto al precedente bollettino.

Come detto, è stata registrata una lieve diminuzione dei ricoveri negli ospedali del Veneto, che vedono ora 2704 (-17 rispetto al precedente dato) in area non critica, 2477 delle quali ancora positive, e 337 (+1) in terapia intensiva, di cui 28 negativizzati.

Per quanto riguarda le strutture ospedaliere scaligere, sono 550 (-1) i pazienti in area non critica e 78 (-1) quelli in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 123 a Borgo Roma (di cui 7 in terapia intensiva), 114 a Borgo Trento (di cui 29 in terapia intensiva), 104 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 60 a San Bonifacio (di cui 6 in terapia intensiva), 96 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 20 a Marzana, 1 a Bovolone, 71 a Negrar (di cui 7 in terapia intensiva) e 39 a Peschiera del Garda (di cui 6 in terapia intensiva).

