Covid-19, nessun nuovo caso registrato a Verona e positivi scendono a 1229

Calano ancora in Veneto i positivi al Covid-19 e i ricoveri ospedalieri, soprattutto quelli relativi alle aree non critiche. Lo si evince dall'aggiornamento delle ore 17 del 31 maggio di Azienda Zero che, rispetto alla stessa mattinata, ha annoverato altri 33 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 3 decessi.

Sono 423360 i casi Covid-19 registrati in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 8338 (-328) dei quali attualmente positivi e 403459 (+358) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11563.

In provincia di Verona non è emerso nessun nuovo caso e il totale pertanto è rimasto fermo a 81869, di cui: 1229 (-135) tuttora affetti dal coronavirus, 78027 (+134) negativizzati e 2613 deceduti, 1 in più rispetto al bollettino delle ore 8.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 587 (-16) persone in area non critica, 268 delle quali ancora positive, e 78 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 29 ora negativizzati.

Guardando alla sola area scaligera, si contano 57 (-9) pazienti positivi in area non critica e 15 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 10 a Borgo Roma, 13 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 12 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 24 a Villafranca di Verona (di cui 5 in terapia intensiva), 10 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera in terapia intensiva.

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 13 pazienti positivi: 2 a Bovolone e 11 a Bussolengo.

Scarica il report delle ore 17 del 31 maggio di Azienda Zero