Covid-19 in Veneto: a Verona il maggior numero di nuovi casi ma nessun decesso

Cala più lentamente ora la pressione sugli ospedali del Veneto dovuta alla pandemia di Covid-19, mentre il numero di contagiati è sceso di oltre 500 unità rispetto alla stessa mattinata di lunedì. Lo si nota nell'aggiornamento delle ore 17 del 3 maggio di Azienda Zero, che riporta il rilevamento di altri 372 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 11 decessi.

Sono 413878 i casi complessivi di Covid-19 registrati in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 21381 dei quali attualmente positivi e 381117 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11380.

In provincia di Verona sono emersi 123 nuovi casi per un totale di 79728, di cui: 4621 (-55) tuttora affetti dal coronavirus, 72531 negativizzati e 2576 deceduti (dato quest'ultimo che risulta essere inalterato dalla mattinata del 1° maggio).

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 1201 (-7) persone in area non critica, 889 delle quali ancora positive, e 182 (-1) in terapia intensiva, di cui 31 ora negativizzate.

Per quanto riguarda il territorio scaligero, si contano 227 (-1) pazienti positivi in area non critica e 46 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 74 a Borgo Roma (di cui 17 in terapia intensiva), 39 a Borgo Trento (di cui 10 in terapia intensiva), 42 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 5 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 93 a Villafranca di Verona (di cui 9 in terapia intensiva), 1 a Bussolengo e 19 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 25 pazienti positivi: 9 a Bovolone e 16 a Bussolengo.

