Covid-19 in Veneto: gli individui postivi scendono sotto quota 26 mila

Torna a calare in maniera il numero degli individui ora affetti dal Covid, mentre non risultano esserci state particolari variazioni per quanto riguarda la pressione ospedaliera. Rispetto alla mattinata di lunedì, l'aggiornamento delle ore 17 del 19 di Azienda Zero, conta altri 228 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 14 decessi.

In regione, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 402175 casi di Covid-19, 25705 dei quali attualmente positivi e 365345 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti da virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11125.

In provincia di Verona sono emersi 33 nuovi casi per un totale di 76969, di cui: 4900 tuttora affetti dal coronavirus, 69543 negativizzati e 2526 deceduti, 2 in più rispetto al bollettino delle ore 8.

Negli ospedali del Veneto risultani ricoverate 1497 (+2) persone nelle varie aree non critiche, 1209 delle quali ancora positive, e 266 (+2) in terapia intensiva, di cui 29 ora negativizzati.

Prendendo in considerazione solo la zona scaligera e le sue strutture, si contano 277 (-1) pazienti positivi in area non critica e 59 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 95 a Borgo Roma (di cui 17 in terapia intensiva), 51 a Borgo Trento (di cui 14 in terapia intensiva), 61 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio, 82 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 40 a Negrar (di cui 4 in terapia intensiva) e 5 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 29 pazienti positivi: 12 a Bovolone, 2 a Peschiera e 15 a Bussolengo.

