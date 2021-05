Meno di 14 mila positivi al Covid-19 in Veneto, di cui 2729 nel Veronese

L'aggiornamento delle ore 17 del 18 maggio di Azienda Zero, conferma il buon andamento dei dati di questi giorni in relazione alla pandemia di Covid-19 in Veneto e, rispetto alla mattinata, annovera altri 145 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 1 decesso.

In regione, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati complessivamente registrati 420802 casi di Covid-19, 13874 (-607) dei quali attualmente positivi e 395428 (+75) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, stra strutture ospedaliere e non, sono 11500.

Sono 30 i nuovi casi emersi in provincia di Verona per un totale di 81362, di cui: 2729 (-169) tuttora affetti dal coronavirus, 76031 (+199) negativizzati e 2602 deceduti, dato quest'ultimo rimasto inalterato nelle ultime 24 ore.

Gli ospedali del Veneto vedono ricoverate 839 (-6) persone nelle varie aree non critiche, 538 delle quali ancora positive, e 114 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 30 ora negativizzati.

Guardando al solo territorio scaligero si contano 150 (-2) pazienti positivi in area non critica e 26 (-2) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 29 a Borgo Roma (di cui 6 in terapia intensiva), 27 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 25 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 7 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 66 a Villafranca di Verona (di cui 9 in terapia intensiva), 2 a Marzana, 1 a Bovolone, 17 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 2 a Peschiera (di cui 1 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 24 pazienti positivi: 5 a Bovolone e 19 a Bussolengo.

Scarica il report delle ore 17 del 18 maggio di Azienda Zero