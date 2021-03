Covid-19: in Veneto altri 649 i tamponi positivi, di cui 149 nel Veronese

L'aggiornamento delle ore 17 di domenica di Azienda Zero conta 1385 persone ricoverate nelle aree non critiche degli ospedali regionali e 187 in terapia intensiva

Sono 649 i tamponi positivi al Sars-CoV-2 registrati in Veneto dalla mattinata di sabato, secondo l'aggiornamento delle ore 17 del 13 marzo di Azienda Zero, che, oltre ad un altro decesso, annovera un altro passo verso l'alto di ricoveri e numero di individui contagiati.

Sono 353376 i casi di Covid-19 emersi complessivamente in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 34416 (+354) dei quali attualmente positivi e 308861 (+294) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 10099.

In provincia di Verona sono stati registrati 149 casi per un totale di 67380, di cui: 4549 (+102) tuttora affetti dal coronavirus, 60474 (+47) negativizzati e 2357 deceduti (dato rimasto stabile rispetto al bollettino delle ore 8 di sabato).

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 1385 (+10) persone in area non critica, 1114 delle quali ancora positive, e 187 (+4) terapia intensiva, di cui 13 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture presenti nell'area scaligera, si contano 223 (+6) pazienti positivi in area non critica e 42 (-1) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 47 a Borgo Roma (di cui 13 in terapia intensiva), 41 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 48 a Legnago (di cui 5 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 91 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 2 a Bussolengo, 27 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 8 a Peschiera del Garda.

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 12 pazienti positivi: 1 a Bovolone e 11 a Bussolengo.

