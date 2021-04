Covid-19 in Veneto, registrati 254 casi. Ancora giù positivi e ricoveri

Individui contagiati e ricoveri ancora in calo in Veneto secondo l'aggiornamento delle ore 17 del 12 aprile di Azienda Zero che, rispetto alla mattinata di lunedì, ha registrato altri 254 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 25 decessi.

Sono 396048 i casi di Covid-19 contati in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 31043 (-644) dei quali attualmente positivi e 354028 (+873) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 10977.

In provincia di Verona sono emersi 59 casi per un totale di 75477, di cui: 5871 (-175) tuttora affetti dal coronavirus, 67112 (+233) negativizzati e 2494 deceduti, 1 in più rispetto al bollettino delle ore 8 di lunedì.

Negli ospedali del Veneto sono presenti 1815 (-6) persone nelle varie aree non critiche, 1567 delle quali ancora positive, e 293 (-8) in terapia intensiva, di cui 15 ora negativizzati.

Prendendo in considerazione solo la zona veronese e le sue strutture, si contano 348 (-2) pazienti positivi in area non critica e 65 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli noscomi: 107 a Borgo Roma (di cui 18 in terapia intensiva), 62 a Borgo Trento (di cui 14 in terapia intensiva), 74 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio, 101 a Villafranca di Verona (di cui 17 in terapia intensiva), 1 a Bussolengo, 46 a Negrar (di cui 4 in terapia intensiva) e 20 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità scaligeri infine risultano ricoverati 43 pazienti positivi: 18 a Bovolone, 3 a Peschiera e 22 a Bussolengo.

Gallery