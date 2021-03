Covid-19, nuova impennata di casi in Veneto, 227 dei quali registrati nel Veronese

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati effettuati 43279 tamponi, 1608 dei quali sono risultati positivi, con un'incidenza dunque del 3.71%. A fornire i dati è stato il presidente Luca Zaia nel corso della suo punto stampa in streaming, durante il quale ha sottolineato che rispetto a lunedì sono stati occupati altri 56 posti letto dai pazienti Covid, auspicando un'accelerazione sul fronte vaccini. L'aggiornamento delle ore 8 del 9 marzo di Azienda Zero, rispetto alle ore 17 del giorno precedente, ha registrato altri 1167 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 6 decessi: è cresciuto ulteriormente dunque il numero di individui ora contagiati, mentre nelle ultime ore i ricoveri sono rimasti sostanzialmente abbastanza stabili.

Sono 344875 i casi di Covid-19 registrati complessivamente in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 30210 (+808) dei quali attualmente positivi e 304656 (+353) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 10009.

In provincia di Verona sono emersi 227 casi che hanno portato il totale a 65728, di cui: 3426 (+200) tuttora affetti dal coronavirus, 59960 (+25) negativizzati e 2342 deceduti, 2 in più rispetto all'aggiornamento delle ore 17 del 9 marzo.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 1296 (+2) persone nelle varie aree non critiche del Veneto, 1013 delle quali attualmente positive, e 160 (+2) in terapia intensiva, di cui 19 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture che si trovano sul suolo scaligero, si contano invece 205 (+1) pazienti positivi in area non critica e 34 (+1) in terapia intesiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 34 a Borgo Roma (di cui 9 in terapia intensiva), 38 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 33 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio, 96 a Villafranca di Verona (di cui 13 in terapia intensiva), 1 a Bussolengo, 26 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 7 a Peschiera del Garda.

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 14 pazienti positivi: 2 a Bovolone e 12 a Bussolengo.

