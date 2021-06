Rallenta ancora il Covid-19 in Veneto: sempre in calo positivi e ricoveri

L'aggiornamento delle ore 8 dell'8 giugno di Azienda Zero indica che le persone affette dal coronavirus in provincia di Verona sono ora 702, mentre in tutta la regione sono 6507

Il numero degli individui positivi in Veneto ha fatto un altro piccolo passo verso il basso, così come i ricoveri, secondo l'aggiornamento delle ore 8 dell'8 giugno di Azienda Zero, che dal pomeriggio di lunedì conta altri 88 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 1 decesso.

Sono 424170 i casi di Covid-19 registrati in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 6507 (-109) dei quali attualmente positivi e 406078 (+196) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11585.

In provincia di Verona sono emersi altri 19 casi per un totale di 82034, dei quali: 702 (-25) tuttora affetti dal coronavirus, 78715 (+43) negativizzati e 2617 deceduti, 1 in più rispetto all'aggiornamento delle ore 17 di lunedì.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 487 (-5) persone nelle varie aree non critiche, 181 delle quali ancora positive, e 65 (+1) in terapia intensiva, di cui 28 ora negativizzate.

Guardando alla sola zona scaligera e alle sue strutture, è possibile contare 39 (-2) pazienti positivi in area non critica e 11 (-2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 8 a Borgo Roma, 13 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 10 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio in terapia intensiva, 10 a Villafranca di Verona (di cui 1 in terapia intensiva) e 8 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 10 pazienti positivi: 1 a Bovolone e 9 a Bussolengo.

Scarica il report delle ore 8 dell'8 giugno di Azienda Zero