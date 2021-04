Covid-19 in Veneto, cala il numero dei positivi ma non quello dei ricoveri in ospedale

È del 2,53% l'incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati nelle ultime 24 ore in Veneto, dove di contano 264 pazienti in terapia intensiva, oltre a quelli Covid. Sono dati comunicati dal presidente Luca Zaia nel corso della sua consueta conferenza stampa, durante la quale ha sottlineato che le previsioni in vista della riclassificazione di venerdì vedono un indice Rt di 0,96 e un incidenza settimanale di 168: numeri che lo stesso Zaia ha definito da "zona gialla", la quale però non è prevista per il mese di aprile.

Nell'aggiornamento delle ore 8 del 7 aprile di Azienda Zero, risultano registrati altri 1111 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 67 decessi rispetto alla mattinata di martedì. Inoltre si nota il calo degli individui ora contagiati, a cui però non corrisponde un allentamento della pressione ospedaliera, che vede invece aumentare ancora i ricoveri.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in regione sono stati annoverati complessivamente 391053 casi di Covid-19, 35537 attualmente positivi e 344679 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 10837.

Sono 172 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, dove il totale è ora di 74248, di cui: 6343 tuttora affetti dal coronavirus, 65437 negativizzati e 2468 deceduti, 5 in più rispetto al bollettino delle ore 8 del 6 aprile.

Negli ospedali del Veneto sono presenti 1975 (+3) persone nelle varie aree non critiche, 1720 delle quali ancora positive, e 323 (+8) in terapia intensiva, di cui 20 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture scaligere, si contano 369 (+5) pazienti positivi in area non critica e 64 (-3) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 110 a Borgo Roma (di cui 16 in terapia intensiva), 59 a Borgo Trento (di cui 15 in terapia intensiva), 74 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 102 a Villafranca di Verona (di cui 16 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 1 a Bussolengo, 50 a Negrar (di cui 5 in terapia intensiva) e 35 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 33 pazienti positivi: 9 a Bovolone, 2 a Peschiera e 22 a Bussolengo.

