Covd-19, 409 nuovi casi nel Veronese e 66 pazienti in terapia intensiva

La lieve contrazione dei posti occupati dai pazienti Covid in terapia intensiva, non viene supportata dalle aree non critiche degli ospedali del Veneto, che vedono aumentare il numero di ricoveri, mentre l'assessore Lanzarin, nel corso della consueta conferenza stampa in streaming, ha specificato che l'incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli eseguiti nelle ultime 24 ore è risalita al 5,28%, mentre le terapie intensive annoverano anche 277 pazienti non colpiti dal virus.

Secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 31 marzo di Azienda Zero, dal pomeriggio di martedì sono emersi in Veneto altri 1683 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 12 decessi.

In regione dunque, il totale dei casi di Covid-19 registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 382838, 38697 dei quali attualmente positivi e 333516 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 10625.

Sono 409 i nuovi casi emersi in provincia di Verona per un totale di 72753, di cui: 6547 tuttora affetti dal coronavirus, 63774 negativizzati e 2432 deceduti, 1 in più rispetto al bollettino delle ore 17 di martedì.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 1942 (+13) persone nelle varie aree non critiche, 1676 delle quali ancora positive, e 299 (+3) in terapia intensiva, di cui 17 ora negativizzate.

Considerando solo la zona scaligera e le sue strutture, si contano 362 (+5) pazienti positivi in area non critica e 66 (-1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 102 a Borgo Roma (di cui 21 in terapia intensiva), 68 a Borgo Trento (di cui 14 in terapia intensiva), 77 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 3 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 100 a Villafranca di Verona (di cui 17 in terapia intensiva), 1 a Bussolengo, 49 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 28 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 28 pazienti positivi: 8 a Bovolone, 2 a Peschiera e 18 a Bussolengo.

