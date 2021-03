In Veneto altri 1386 tamponi postivi al Covid-19: 284 registrati a Verona

Ricoveri tutto sommato stabili in Veneto rispetto a giovedì pomeriggio (anche se le terapie intensive sono lievemente aumentate), me viene indicata invece una piccola risalita degli individui contagiati. È quanto emerge dall'aggiornamento delle ore 8 del 26 marzo di Azienda Zero, che annovera altri 1386 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 7 decessi, mentre il presidente Luca Zaia, nel corso del consueto punto stampa in streaming, ha sottolineato che l'incidenza dei test positivi sul totale di quelli eseguiti nelle ultime 24 ore è stata del 4,91%.

In regione, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 375500 casi di Covid-19, 39356 dei quali attualmente positivi e 325644 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 10500.

Sono 284 i casi emersi in provincia di Verona, il cui totale ora è a quota 71436, di cui: 6378 tuttora affetti dal coronavirus, 62646 negativizzati e 2411 deceduti (dato rimasto invariato rispetto al bollettino delle ore 17 di giovedì).

Negli ospedali del Veneto sono indicate 1805 (-2) persone ricoverate nelle varie aree non critiche, 1548 delle quali ancora positive, e 278 (+3) in terapia intensiva, di cui 21 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture scaligere, si contano invece 340 (-2) pazienti positivi in area non critica e 58 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 92 a Borgo Roma (di cui 20 in terapia intensiva), 58 a Borgo Trento (di cui 11 in terapia intensiva), 69 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio, 102 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 1 a Bussolengo, 45 a Negrar (di cui 5 in terapia intensiva) e 26 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 20 pazienti positivi: 4 a Bovolone, 2 a Peschiera e 14 a Bussolengo.

