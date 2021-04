Covid-19 in Veneto: 377 tamponi positivi e terapie intensive stabili

Secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 26 aprile di Azienda Zero, il quadro epidemiologico in regione ha visto abbassarsi la pressione ospedaliera rispetto al pomeriggio di domenica, grazie al calo delle aree non critiche

Dal pomeriggio di domenica, sono stati riscontrati in Veneto altri 377 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 10 decessi, con la pressione ospedaliera che continua ad attenuarsi, mentre il numero di individui contagiati ha visto una lieve risalita. Nel corso del suo consueto punto stampa inoltre, il presidente Zaia inoltre ha sottolineato che le terapie intensive hanno in cura 258 pazienti, oltre a quelli Covid, e che l'incidenza delle ultime 24 ore dei test positivi sul totale di quelli eseguiti è stata del 4,81%.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in regione sono stati annoverati complessivamente 408365 casi di Covid-19, 23507 (+156) dei quali attualmente positivi e 373613 (+211) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11245.

Sono 53 i nuovi casi emersi in provincia di Verona per un totale di 78268, di cui: 4642 (+11) tuttora affetti dal coronavirus, 71071 (+40) negativizzati e 2555 deceduti, 2 in più rispetto al bollettino del 25 aprile.

Negli ospedali del Veneto sono presenti 1325 (-20) persone nelle varie aree non critiche, 1035 delle quali ancora positivie, e 215 (+1) in terapia intensiva, di cui 28 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture veronesi si contano 242 (+2) pazienti positivi in area non critica e 51 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 86 a Borgo Roma (di cui 20 in terapia intensiva), 44 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 54 a Legnago (di cui 6 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 77 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 27 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera del Garda.

Negli ospedali di comunità scaligeri infine risultano ricoverati 25 pazienti positivi: 11 a Bovolone, 2 a Peschiera e 12 a Bussolengo.

