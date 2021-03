Covid-19, altri 8 decessi in Veneto di cui 4 nel Veronese. Niente calo per le terapie intensive

Rt e indici settimanale sono in bilico tra zona rossa e zona arancione, mentre nelle ultime 24 ore l'incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli eseguiti in Veneto è stata del 4%. A riferire i dati è stato il presidente Luca Zaia nel corso della consueta conferenza stampa in streaming, durante la quale ha specificato anche che nelle ultime 24 ore sono state somministrate 22978 dosi di vaccino e che le terapie intensive vedono ricoverate 288 persone, alle quali vanno aggiunti 277 pazienti covid.

I ricoveri dunque non accennano a diminuire, anzi, rispetto al pomeriggio di mercoledì hanno compiuto un altro passo verso l'alto, come evidenzia il bollettino delle ore 8 del 25 marzo di Azienda Zero, che segnala altri 8 decessi e 1171 tamponi positivi al Sars-CoV-2 in regione, con conseguente risalita degli individui ora contagiati.

Sono 373405 i casi di Covid-19 conteggiati complessivamente in Veneto dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 39183 dei quali attualmente positivi e 323755 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduto colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, 10467.

In provincia di Verona i nuovi casi emersi sono 221, per un totale di 71053, di cui: 6309 tuttora affetti dal coronavirus, 62337 negativizzati e 2407 deceduti, 4 in più rispetto all'aggiornamento delle ore 17 di mercoledì.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 1815 (-1) persone in area non critica, 1556 delle quali ancora positive, e 277 (+7) in terapia intensiva, di cui 21 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture del territorio veronese, si contano 336 (-8) pazienti positivi in area non critica e 56 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 86 a Borgo Roma (di cui 17 in terapia intensiva), 57 a Borgo Trento (di cui 10 in terapia intensiva), 69 a Legnago (di cui 5 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio, 101 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 1 a Bussolengo, 45 a Negrar (di cui 6 in terapia intensiva) e 28 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità scaligeri infine risultano ricoverati 13 pazienti positivi: 2 a Bovolone, 2 a Peschiera e 12 a Bussolengo.

