Covid-19, altri 1514 tamponi rilevati in Veneto e tornano a salire i positivi

Stando all'aggiornamento delle ore 8 del 24 marzo di Azienda Zero, in regione i ricoveri nelle varie aree non critiche degli ospedali sono calati a 1792, mentre quelli in terapia intensiva sono saliti a 267

Nelle ultime 24 ore, l'incidenza dei tamponi positvi sul totale di quelli eseguiti in Veneto è stata del 4,3%, come ha riferito il presidente Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa in streaming, durante il quale ha fornito il dato relativo alle terapie intensive, che oltre ai 267 pazienti covid, ne vedono ricoverati altri 287. Stando all'aggiornamento delle ore 8 del 24 di Azienda Zero, dal pomeriggio di martedì, sono stati rilevati altri 1514 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 13 decessi, mentre è tornato a salire il numero degli individui ora contagiati.

In regione, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 371544 casi di Covid-19, 39128 (+782) dei quali attualmente positivi e 321974 (+719) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 10442.

Sono 308 i casi emersi in provincia di Verona, dove il totale ha ora raggiunto quota 70722, di cui: 6258 (+254) tuttora affetti dal coronavirus, 62063 (+51) negativizzati e 2401 deceduti, 3 in più rispetto al bollettino delle ore 17 di martedì.

Gli ospedali del Veneto vedono ora ricoverate 1792 (-8) persone nelle varie aree non critiche, 1529 delle quali ancora positive, e 267 (+6) in terapia intensiva, di cui 21 ora negativizzate.

Considerano solo le strutture presenti sul suolo scaligero, si contano 325 (-1) pazienti positivi in area non critica e 55 (+1) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 79 a Borgo Roma (di cui 17 in terapia intensiva), 51 a Borgo Trento (di cui 10 in terapia intensiva), 73 a Legnago (di cui 5 in terapia intensiva), 3 a San Bonifacio, 101 a Villafranca di Verona (di cui 16 in terapia intensiva), 2 a Marzana, 1 a Bussolengo, 42 a Negrar (di cui 4 in terapia intensiva) e 28 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 13 pazienti positivi: 2 a Bovolone e 11 a Bussolengo.

