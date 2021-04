Covid-19: positivi stabili in Veneto, mentre calano i pazienti ricoverati

Rispetto al pomeriggio di venerdì, non ha subito particolari variazioni il numero di individui contagiati in Veneto, mentre un altro calo è stato registrato per quanto riguarda la pressione ospedaliera. È ciò che è possibile appurare dall'aggiornamento delle ore 8 del 24 aprile di Azienda Zero, che annovera altri 559 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 11 decessi.

In regione, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati riscontrati complessivamente 407042 casi di Covid-19, 23219 (+15) attualmente positivi e 372597 (+533) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11226.

Sono 120 i nuovi casi emersi in provincia di Verona per un totale di 78018, di cui: 4528 (+47) tuttora affetti dal coronavirus, 70941 (+69) negativizzati e 2549 deceduti, 4 in più del bollettino delle ore 17 di venerdì.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1350 (-40) persone nelle varie aree non critiche, 1055 delle quali ancora positive, e 217 (-3) in terapia intensiva, di cui 31 ora negativizzate.

Considerando solo la zona scaligera e le sue strutture, si contano 246 (-4) pazienti positivi in area non critica e 50 (-4) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 86 a Borgo Roma (di cui 18 in terapia intensiva), 42 a Borgo Trento (di cui 10 in terapia intensiva), 53 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 82 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 29 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera del Garda.

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 25 pazienti positivi: 11 a Bovolone, 2 a Peschiera e 12 a Bussolengo.

