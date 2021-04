Covid-19: il numero dei pazienti in terapia intensiva in Veneto scende a 227

Nelle ultime 24 ore l'incidenza giornaliera dei test positivi al Covid-19, sul totale di quelli eseguiti in Veneto, è stata del 2,7%, secondo quanto riferito dal Presidente Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa, durante il quale ha specificato che le terapie intensive hanno in cura 265 pazienti, oltre a quelli raggiunti dal virus.

Rispetto al pomeriggio di giovedì, l'aggiornamento delle ore 17 del 23 aprile di Azienda Zero, ha contato altri 688 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 10 decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 406066 i casi di Covid-19 registrati in regione, 23307 (+30) dei quali attualmente positivi e 371556 (+648) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11203.

In provincia di Verona sono emersi altri 142 casi per un totale di 77815, di cui: 4521 (+9) tuttora affetti dal virus, 70752 (+130) negativizzati e 2542 deceduti, 3 in più rispetto al bollettino delle ore 17 di giovedì.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 1388 (-23) persone nelle varie aree non critiche, 1093 delle quali ancora positive, e 227 (-3) in terapia intensiva, di cui 34 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione la sola area scaligera e le sue strutture, si contano 256 (-2) pazienti positivi in area non critica e 52 (-2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 91 a Borgo Roma (di cui 18 in terapia intensiva), 46 a Borgo Trento (di cui 10 in terapia intensiva), 56 a Legnago (di cui 6 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 77 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 35 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 2 a Peschiera del Garda.

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 25 pazienti positivi: 11 a Bovolone, 1 a Peschiera e 13 a Bussolengo.

