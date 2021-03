Covid-19, in Veneto registrati altri 30 ricoveri e 674 tamponi positivi

Secondo il bollettino delle ore 8 del 22 marzo di Azienda Zero, nel Veronese sono emersi altri 118 casi, mentre negli ospedali sono presenti 315 pazienti positivi in area non critica e 49 in terapia intensiva

In Veneto, nelle ultime 24 ore, l'incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli eseguiti è stata del 6%, come ha riferito il presidente Luca Zaia nel corso del suo consueto punto stampa, durante il quale ha anche puntualizzato sul fatto che le terapie intensive contano 282 pazienti non Covid, ai quali vanno aggiunti i 244 contagiati dal virus. Nel frattempo gli individui positivi e i ricoveri vengono indicati ancora in crescita dall'aggiornamento delle ore 8 del 22 marzo di Azienda Zero, che annovera altri 674 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 12 decessi dal pomeriggio di domenica.

Sono 367536, complessivamente, i casi di Covid-19 registrati in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 39174 dei quali attualmente positivi e 318000 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 10362.

In provincia di Verona sono emersi altri 118 casi che portano il totale a 69938, di cui: 5951 tuttora affetti dal coronavirus, 61594 negativizzati e 2393 deceduti, 1 in più rispetto al bollettino delle ore 17 del 21 marzo.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 1714 (+28) persone nelle varie aree non critiche, 1452 delle quali ancora positive, e 244 (+2) in terapia intensiva, di cui 25 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture scaligere invece, si contano 315 (+5) pazienti positivi in area non critica e 49 (-1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 77 a Borgo Roma (di cui 15 in terapia intensiva), 51 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 67 a Legnago (di cui 6 in terapia intensiva), 3 a San Bonifacio, 96 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 2 a Bussolengo, 44 a Negrar (di cui 4 in terapia intensiva) e 23 a Peschiera del Garda (di cui 1 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 11 pazienti positivi: 2 a Bovolone e 9 a Bussolengo.

