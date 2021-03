Covid-19, contagi e ricoveri puntano verso l'alto in Veneto: altri 944 casi registrati

Una nuova risalita di contagi e ricoveri è stata registrata in Veneto dal pomeriggio di sabato. Secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 21 febbraio di Azienda Zero infatti, sono stati rilevati altri 944 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 5 decessi, oltre ad altri 45 posti letto occupati in ospedale.

Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati contati in regione 366555 casi di Covid-19, 38954 (+429) dei quali attualmente positivi e 317253 (+510) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 10348.

179 nuovi casi sono stati registrati in provincia di Verona, per un totale di 69774, di cui: 5869 (+73) tuttora affetti dal coronavirus, 61513 (+105) negativizzati e 2392 deceduti, uno in più rispetto al bollettino delle ore 17 del 20 marzo.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 1671 (+38) persone in area non critica, 1409 delle quali ancora positive, e 238 (+7) in terapia intensiva, di cui 23 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture presenti sul territorio scaligero, si contano 311 (+9) pazienti positivi in area non critica e 50 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 77 a Borgo Roma (di cui 16 in terapia intensiva), 49 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 68 a Legnago (di cui 6 in terapia intensiva), 3 a San Bonifacio, 97 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 2 a Bussolengo, 41 a Negrar (di cui 4 in terapia intensiva) e 23 a Peschiera del Garda (di cui 1 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 11 pazienti positivi: 2 a Bovolone e 9 a Bussolengo.

Gallery