Covid-19, numeri ancora in calo in Veneto: sono 959 le persone ricoverate

Calano ancora in Veneto i numeri relativi agli individui contagiati dal Covid-19 e ai ricoveri, confermando così le parole del presidente Luca Zaia che ha messo nel mirino la "zona bianca" per il prossimo 7 giugno. È quanto si può appurare dall'aggiornamento delle ore 8 del 18 maggio di Azienda Zero che, rispetto al pomeriggio di lunedì, conta comunque altri 227 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 3 decessi.

Sono 420657 i casi di Covid-19 registrati in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 14481 (-406) dei quali attualmente positivi e 394677 (+630) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11499.

In provincia di Verona sono emersi altri 59 nuovi casi per un totale di 81332, di cui: 2898 (-51) tuttora affetti dal coronavirus, 75832 (-110) negativizzati e 2602 deceduti, dato quest'ultimo rimasto invariato rispetto all'aggiornamento delle ore 17 del 17 maggio.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 845 (-32) persone nelle varie aree non critiche, 546 delle quali attualmente positive, e 114 (-6) in area non critica, di cui 26 ora negativizzate (959 in tutto per le persone in cura).

Considerando solo le strutture presenti sul territorio scaligero, si contano 152 (-7) pazienti positivi in area non critica e 28 (-1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 29 a Borgo Roma (di cui 6 in terapia intensiva), 27 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 25 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 7 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 70 a Villafranca di Verona (di cui 9 in terapia intensiva), 2 a Marzana, 1 a Bovolone, 17 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 2 a Peschiera (di cui 1 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 25 pazienti positivi: 5 a Bovolone e 20 a Bussolengo.

Scarica il report delle ore 8 del 18 maggio di Azienda Zero