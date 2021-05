Covid-19 in Veneto, positivi sotto quota 16 mila: 3 mila nel Veronese

Scendono ancora ricoveri e individui contagiati dal Covid-19 in Veneto e a Verona, come si apprende dal bollettino delle ore 8 del 15 maggio di Azienda Zero, che rispetto al pomeriggio di venerdì, registra altri 238 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 7 decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in regione sono stati annoverati complessivamente 419901 casi di Covid-19, 15894 (-327) dei quali attualmente positivi e 392524 (+558) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11483.

84 sono i nuovi casi registrati in provincia di Verona per un totale di 81165, di cui: 3128 (-87) tuttora affetti dal coronavirus, 75440 (+169) negativizzati e 2597 deceduti, 2 in più rispetto all'aggiornamento delle ore 17 di venerdì.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 887 (-26) persone in area non critica, 585 delle quali ancora positive, e 121 (-8) in terapia intensiva, di cui 24 ora negativizzate.

Guardando solo al territorio scaligero e alle sue strutture, si contano 167 (-10) pazienti positivi in area non critica e 34 (-3) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 38 a Borgo Roma (di cui 9 in terapia intensiva), 28 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 28 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 6 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 78 a Villafranca di Verona (di cui 11 in terapia intensiva), 2 a Marzana, 1 a Bovolone, 19 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera in terapia intensiva.

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 26 pazienti positivi: 1 a Valeggio sul Mincio, 6 a Bovolone e 19 a Bussolengo.

