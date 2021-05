Covid-19 in Veneto, altro importante calo dei ricoveri: ora sono 1117

È calato a 1117 il numero complessivo di ricoveri ospedalieri in Veneto, che ha visto scendere ulteriormente anche il conto degli individui contagiati dal Covid-19. È quanto è possibile appurare dal bollettino delle ore 8 del 12 maggio di Azienda Zero che, rispetto al tardo pomeriggio di martedì, ha annoverato altri 329 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 11 decessi. Nel consueto punto stampa sulla situazione legata alla pandemia, il presidente Luca Zaia ha inoltre specificato che nelle ultime 24 ore l'incidenza dei test positivi sul totale di quelli effettuati è stata dell'1,09%, mentre le terapie intensive hanno in cura 279 pazienti, oltre a quelli Covid.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 418637 casi di Covid-19, 17635 (-207) dei quali attualmente positivi e 389542 (+525) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11460.

Sono 114 i nuovi casi emersi in provincia di Verona per un totale di 80888, di cui: 3720 (-20) attualmente affetti dal coronavirus, 74574 (+132) negativizzati e 2594 deceduti, 2 in più rispetto all'aggiornamento delle ore 17 di martedì.

Negli ospedali del Veneto sono ora ricoverate 979 (-30) persone nelle varie aree non critiche, 670 delle quali ancora positive, e 138 (-4) in terapia intensiva, di cui 28 ora negativizzate.

Guardando solo al territorio scaligero si possono contare 184 (-10) pazienti positivi in area non critica e 37 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 51 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 38 a Borgo Trento (di cui 10 in terapia intensiva), 28 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 6 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 78 a Villafranca di Verona (di cui 10 in terapia intensiva), 1 a Bovolone, 18 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera in terapia intensiva.

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 28 pazienti positivi: 5 a Bovolone e 23 a Bussolengo.

Gallery