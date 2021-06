Covid-19, in Veneto calano ancora i ricoveri e i positivi sono 8 mila

L'aggiornamento delle ore 8 del 1° giugno di Azienda Zero conferma che la situazione epidemiologica è in continuo miglioramento in regione, dove si registrano 577 pazienti in area non critica e 76 in terapia intensiva

Prosegue il calo dei ricoveri e degli individui affetti dal Covid-19 in Veneto, come mostra l'aggiornamento delle ore 8 del 1° giugno di Azienda Zero, che dal pomeriggio di lunedì ha rilevato 73 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 6 decessi. L'incidenza dei test positivi sul totale di quelli effettuati nelle ultime 24 ore è stata dello 0,41%, come ha riferito il presidente Luca Zaia nel corso del punto stampa che si è svolto a Marghera, durante il quale ha specificato inoltre che le terapie intensive hanno in cura 349 pazienti, oltre a quelli Covid.

In regione, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 423433 casi di Covid-19, 8137 (-201) dei quali attualmente positivi e 403727 (+268) negativizzati virologici o guariti, mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11569.

Sono 14 i nuovi casi emersi in provincia di Verona che hanno portato il totale a 81883, di cui: 1138 (-91) tuttora affetti dal coronavirus, 78131 (+104) negativizzati e 2614 deceduti, 1 in più rispetto al bollettino delle ore 17 del 31 maggio.

Negli ospedali del Veneto sono ora ricoverate 577 (-10) persone in area non critica, 261 delle quali ancora positive, e 76 (-2) in terapia intensiva, si cui 28 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture scaligere si contano 52 (-5) pazienti positivi in area non critica e 15 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 10 a Borgo Roma, 13 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 9 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 22 a Villafranca di Verona (di cui 5 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 9 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera in terapia intensiva.

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 11 pazienti positivi: 1 a Bovolone e 10 a Bussolengo.

Scarica il report delle ore 8 del 1° giugno di Azienda Zero