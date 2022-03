Covid-19 in Veneto, 49mila positivi e 81,5% della popolazione con due dosi di vaccino

Come ha riferito il presidente Luca Zaia nel corso del suo punto stampa in streaming, la situazione epidemiologica del Veneto vede stabilizzarsi i ricoveri ospedalieri, mentre continua a calare il numero di persone ora contagiate. L'indice Rt è di 0,80 e l'incidenza settimanale di 495 casi su 100 mila abitanti, mentre il tasso di occupazione delle aree non critiche è dell'8,2% e quello delle terapie intensive del 3,7% (queste ultime hanno in cura anche 311 pazienti, oltre a quelli Covid).

Il bollettino del 7 marzo di Azienda Zero, tra le 8 di domenica e le 8 di lunedì, conta altri 1567 tamponi postivi al Sars-CoV-2 (il 10% del totale di quelli eseguiti) e altri 7 decessi, nessuno dei quali segnalato nel Veronese.

In regione, da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 1353637 casi di Covid-19, 49134 (-432) dei quali attualmente positivi e 1290596 (+1992) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13907 (+7).

Sono 267 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, che hanno portato il totale a 256800, di cui: 7224 (+57) tuttora affetti dal coronavirus, 246586 (+210) negativizzati e 2990 deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 907 (+12) persone nelle aree non critiche, 489 delle quali ancora positive, e 82 (-3) nelle terapie intensive, di cui 45 ora negativizzate.

Considerando solo l'area scaligera, si contano 107 (+2) pazienti positivi in area non critica e 9 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 10 pazienti a Borgo Roma, 37 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 23 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 5 a San Bonifacio, 6 a Villafranca, 2 a Marzana, 18 a Bussolengo, 8 a Negrar, 4 a Peschiera del Garda e 3 al Centro Riabilitativo Veronese.

Scarica l'aggiornamento di Azienda Zero del 7 marzo

Vaccinazioni

La campagna anti Covid-19 in Veneto è arrivata a quota 10860615 vaccini somministrati, secondo i dati forniti dalla Regione, dopo i 1998 di domenica. Di quest'ultimi, 121 sono stati indicati come prime dosi e 538 hanno permesso di completare il ciclo, mentre 1339 sono stati gli addizionali o booster, ovvero le terze dosi.

In regione è stato utilizzato l'89,2% delle forniture giunte, per vaccinare con almeno una dose l'82,6% (4006607) della popolazione, con il richiamo l'81,5% (3955792) e con la terza il 64,5% (3129154).

Nell'area di competenza dell'Ulss 9 Scaligera, risulta aver completato il ciclo l'80,8% della popolazione e di aver ricevuto l'addizionale il 62,7%.

Domenica in provincia di Verona sono stati inoculati 510 vaccini tra Ulss 9 e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 2045933.