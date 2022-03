Covid-19 in Veneto, risalgono i ricoveri in area non critica ma non in terapia intensiva

Risale il numero di ricoveri nelle aree non critiche degli ospedali del Veneto, ma non quelli delle terapie intensive, mentre i contagi continuano a loro volta a crescere.

Il presidente Luca Zaia, nel corso del suo punto stampa, ha precisato che l'indice Rt regionale è di 1,12 e l'incidenza settimanale di 930,8 casi positivi a settimana su 100 mila abitanti. Nelle aree mediche il tasso di occupazione è dell'8,8%, mentre nelle terapie intensive del 2,7% (oltre a questi sono presenti 395 pazienti non Covid).

Il bollettino del 29 marzo di Azienda Zero, tra le ore 8 di lunedì e le ore 8 di martedì, conta altri 9649 tamponi positivi al Sars-CoV-2 (il 9,76% dei 98858 test eseguiti nelle 24 ore) e 16 decessi, 1 dei quali segnalato nel Veronese.

In regione, da quando è partita l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 1475108 casi di Covid-19, 76482 (+1061) dei quali attualmente positivi e 1384500 (+8572) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 14126 (+16).

In provincia di Verona sono venuti alla luce 1606 nuovi casi, che hanno portato il totale a 275154, di cui: 10801 (+435) tuttora affetti dal coronavirus, 261325 (+1170) negativizzati e 3028 (+1) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 793 (+47) persone in area non critica, 528 delle quali ancora positive, e 56 (-1) in terapia intensiva, di cui 29 ora negativizzate.

Se si considerano solo le strutture presenti nell'area scaligera, si contano 97 (+11) pazienti in area non critica e 4 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 27 pazienti a Borgo Roma, 22 a Borgo Trento (di cui 2 in terapia intensiva), 23 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio, 2 a Villafranca, 6 a Bussolengo, 13 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva), 5 a Peschiera del Garda e 1 al Centro Riabilitativo Veronese.

Scarica il bollettino del 29 marzo di Azienda Zero

Vaccinazioni

Secondo i dati forniti dalla Regione, in Veneto la campagna anti Covid-19 è giunta a quota 10955788 vaccini somministrati, di cui 2690 nella giornata del 28 marzo. Di quest'ultimi, 116 si sono rivelate essere prime dosi e 233 hanno permesso di completare il ciclo, mentre 2341 sono stati gli addizionali o booster, ovvero le terze dosi.

In regione è stato utilizzato il 95,2% delle forniture giunte, per vaccinare con almeno una dose l'82,7% (4011884) della popolazione, con il richiamo l'81,8% (3967125) e con la terza il 66,3% (3218884).

Nel territorio di compentenza dell'Ulss 9 Scaligera, l'81% della popolazione ha completato il ciclo e il 64,7% la terza dose.

Lunedì in provincia di Verona, tra Ulss 9 e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, sono stati somministrati 682 vaccini, per un totale di 2066618.