Covid-19, nuovo calo della pressione sugli ospedali regionali

Un piccola risalita dei contagiati dal Covid-19 è stata registrata in Veneto, come spesso avviene all'inizio di ogni settimana, mentre risulta più consistente il calo dei ricoveri, soprattutto per quanto riguarda l'area non critica.

Il bollettino del 23 agosto di Azienda Zero, tra le 8 di lunedì e le 8 di martedì, conta altri 4432 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 17 decessi, 2 dei quali segnalati nel Veronese.

In regione, da quando è scattata l'emergenza sanitaria, sono stati complessivamente registrati 2177617 casi di Covid-19, 52362 (+383) dei quali attualmente positivi e 2109939 (+4032) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 15316 (+17).

Sono 782 i nuovi casi emersi in provincia di Verona per un totale di 390549, di cui: 5848 (+110) tuttora affetti dal coronavirus, 381507 (+670) negativizzati e 3194 (+2) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate in area non critica 789 (-26) persone, 480 delle quali ancora positive, e 38 (-2) in terapia intensiva, di cui 18 ora negativizzati.

Prendendo in considerazione solo l'area scaligera, si contano 103 (-2) pazienti positivi in area non critica e 3 (-3) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 18 pazienti a Borgo Roma, 29 a Borgo Trento (di cui 2 in terapia intensiva), 32 a Legnago, 4 a San Bonifacio, 4 a Villafranca, 7 a Bussolengo, 2 a Marzana, 1 a Bovolone, 7 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 2 a Peschiera.

Scarica l'aggiornamento del 23 agosto di Azienda Zero

Vaccinazioni

Nell'ambito della campagna anti Covid-19, in Veneto sono stati complessivamente inoculati 11321572 vaccini, secondo i dati forniti dalla Regione. Lunedì ne sono stati somministrati 992, di cui 8 prime dosi e 37 che hanno permesso di completare il ciclo, mentre sono stati 168 gli addizionali o booster, ovvero le terze dosi, e 779 le quarte.

In regione finora è stato utilizzato il 98,4% delle forniture giunte, per vaccinare con almeno una dose l'82,9% (4023055) della popolazione complessiva, con il richiamo l'82% (3980656), con la terza il 66,4% (3223960) e con la quarta il 5,1% (248555).

Nel territoro dell'Ulss 9 Scaligera, risulta aver completato il ciclo l'80,9% della popolazione, mentre il 64,6% ha ricevuto anche l'addizionale e il 3% la quarta.

In provincia di Verona, tra Ulss 9 e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, lunedì sono stati somministrati 271 vaccini, per un totale di 2114423.