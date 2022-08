Covid-19: in Veneto 815 ricoverati in area non critica e 40 in terapia intensiva

È rimasta abbastanza stabile nelle ultime 24 ore la situazione relativa alla diffusione del Covid-19 in Veneto: lieve il calo degli individui ora contagiati, quasi immutata la pressione sugli ospedali.

Il bollettino del 22 agosto di Azienda Zero, tra le 8 di domenica e le 8 di lunedì, conta altri 871 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 2 decessi, nessuno dei quali segnalato nel Veronese.

Da quando è scattata l'emergenza sanitaria, sono complessivamente registrati in regione 2173185 casi di Covid-19, 51979 (-264) dei quali attualmente positivi e 2105907 (+1133) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 15299 (+2).

In provincia di Verona sono emersi 141 nuovi casi per un totale di 389767, di cui: 5738 (-95) tuttora affetti dal coronavirus, 380837 (+236) negativizzati e 3192 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 815 (-4) persone in area non critica, 480 delle quali ancora positive, e 40 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 15 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture scaligere, si contano 105 (dato stabile) pazienti positivi in area non critica e 6 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 20 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 28 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 31 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 5 a San Bonifacio, 5 a Villafranca, 7 a Bussolengo, 2 a Marzana, 1 a Bovolone, 8 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 4 a Peschiera.