Covid-19 in Veneto, lieve crescita dei ricoveri che tornano sopra quota 1000

A differenza del numero di positivi al Covid-19 accertato, in diminuzione rispetto al precedente dato, i ricoveri ospedalieri vedono una lieve risalita ma rimangono lontani dai livelli di guardia.

Il bollettino del 18 ottobre di Azienda Zero, tra le 8 di lunedì e le 8 di mercoledì, conta altri 7744 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 16 decessi, 4 dei quali registrati nel Veronese.

Complessivamente, da quando è scattata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati 2370185 casi di Covid-19, 63532 (-750) dei quali attualmente positivi e 2291063 (+8480) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 15590 (+16).

In provincia di Verona sono venuti alla luce 1232 nuovi casi che hanno portato il totale a 423026, di cui: 7886 (-239) tuttora affetti dal coronavirus, 411902 (+1467) negativizzati e 3238 (+4) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1046 (+70) persone in area non critica, 782 delle quali ancora positive, e 47 (+3) in terapia intensiva, di cui 8 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione l'area scaligera, si contano 152 (-1) pazienti positivi in area non critica e 7 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 22 pazienti a Borgo Roma, 52 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 46 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 17 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 6 a Villafranca, 4 a Bussolengo, 3 a Bovolone, 6 a Negrar e 3 a Peschiera.

Scarica l'aggiornamento del 18 ottobre di Azienda Zero

Vaccinazioni

Stando ai dati della Regione, la campagna anti Covid-19 in Veneto ha raggiunto gli 11414358 vaccini inoculati. Lunedì ne sono stati somministrati 4017, di cui 8 prime dosi e 20 che hanno permesso di completare il ciclo, mentre sono stati 170 gli addizionali o booster, ovvero le terze dosi, e 3819 le quarte.

In regione finora è stato utilizzato il 90,2% delle forniture giunte, per vaccinare con almeno una dose l'82,9% (4024694) della popolazione complessiva, con il richiamo l'82% (3982478), con la terza il 66,6% (3231589) e con la quarta il 6,8% (331305).

Nel territoro dell'Ulss 9 Scaligera, risulta aver completato il ciclo l'80,9% della popolazione, mentre il 64,8% ha ricevuto anche l'addizionale e il 4,8% la quarta.

Tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, sabato in provincia di Verona sono stati somministrati 642 vaccini per un totale 2133757.