Covid-19 in Veneto, tornano a calare i positivi. Pressione ospedaliera inalterata

Mentre la pressione sugli ospedali del Veneto causata dal Covid-19 è rimasta praticamente inalterata, il numero di individui accertati come positivi al virus ha subito un calo nelle ultime ore.

Il bollettino del 16 ottobre di Azienda Zero, tra le 8 di sabato e le 8 di domenica, conta altri 3751 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 1 decesso, che non risulta registrato nel Veronese.

In regione, da quando è scattata l'emergenza sanitaria, sono stati complessivamente registrati 2361232 casi di Covid-19, 64770 (-2062) dei quali attualmente positivi e 2280888 (+5812) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 15574 (+1).

In provincia di Verona sono emersi 584 nuovi casi, che hanno portato il totale a 421574, di cui: 8238 (+44) tuttora affetti dal coronavirus, 410102 (+1030) negativizzati e 3234 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 962 (+1) persone in area non critica, 717 delle quali ancora positive, e 42 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 6 ora negativizzate.

Guardando solo alle strutture scaligere, si contano 148 (+4) pazienti positivi in area non critica e 4 (-1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 23 pazienti a Borgo Roma, 46 a Borgo Trento (di cui 2 in terapia intensiva), 44 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 16 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 9 a Villafranca, 4 a Bussolengo, 5 a Negrar e 5 a Peschiera.

Scarica l'aggiornamento del 16 ottobre di Azienda Zero

Vaccinazioni

Nell'ambito della campagna di contrasto al Covid-19, in Veneto sono stati inoculati 11410152 vaccini, stando ai dati della Regione. Sabato ne sono stati somministrati 1479, di cui 1 prime dosi e 6 che hanno permesso di completare il ciclo, mentre sono stati 116 gli addizionali o booster, ovvero le terze dosi, e 1356 le quarte.

In regione finora è stato utilizzato il 90,2% delle forniture giunte, per vaccinare con almeno una dose l'82,9% (4024694) della popolazione complessiva, con il richiamo l'82% (3982467), con la terza il 66,6% (3231446) e con la quarta il 6,7% (327349).

Nel territoro dell'Ulss 9 Scaligera, risulta aver completato il ciclo l'80,9% della popolazione, mentre il 64,8% ha ricevuto anche l'addizionale e il 4,7% la quarta.

Tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, sabato in provincia di Verona sono stati somministrati 415 vaccini per un totale 2133106.