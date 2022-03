Covid-19, calano ancora i ricoveri a Verona nonostante l'aumento dei positivi

Il rialzo del numero di individui attualmente positivi in Veneto non viene accompagnato da quello dei ricoveri, con la pressione ospedaliera che annovera un altro lieve calo.

Lo si evince dal bollettino del 13 marzo di Azienda Zero che, tra le ore 8 di sabato e le ore 8 di domenica, ha contato altri 3870 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 5 decessi, nessuno dei quali segnalati nel Veronese.

Da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, in regione sono stati complessivamente registrati 1380410 casi di Covid-19, 52744 (+840) dei quali attualmente positivi e 1313701 (+3025) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13965 (+5).

534 sono i nuovi casi emersi in provincia di Verona, per un totale di 260750, di cui: 7317 (+201) tuttora affetti dal coronavirus, 250432 (+333) negativizzati e 3001 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 772 (-7) persone in area non critica, 430 delle quali ancora positive, e 61 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 33 ora negativizzate.

Guardando alla sola area scaligera, si contano 76 (-7) pazienti positivi in area non critica e 6 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 13 pazienti a Borgo Roma, 24 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 14 a Legnago, 2 a San Bonifacio, 3 a Villafranca, 1 a Marzana, 16 a Bussolengo, 4 a Negrar, 4 a Peschiera del Garda e 1 al Centro Riabilitativo Veronese.

Scarica il report di Azienda Zero del 13 marzo

Vaccinazioni

10893564 vaccini sono stati somministrati in Veneto nell'ambito della campagna anti Covid-19, secondo i dati della Regione. Nella giormata di sabato 12 marzo ne sono stati inoculati 9355, di cui 309 prime dosi e 1228 che hanno permesso di completare il ciclo, mentre 7818 sono stati gli addizionali o booster, ovvero le terze dosi.

In regione finora è stato utilizzato il 94,7% delle forniture giunte, per vaccinare con almeno una dose l'82,6% (4008742) della popolazione, con il richiamo l'81,6 (3960220) e con la terza il 65,1% (3158415).

Nel territorio di competenza dell'Ulss 9 Scaligera, risulta aver completato ciclo vaccinale l'80,9% della popolazione, mentre il 63,4% ha ricevuto anche l'addizionale.

Sabato in provincia di Verona sono stati somministrati 1568 vaccini tra Ulss 9 e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 2053095.