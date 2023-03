Covid-19, 17 mila i positivi accertati in Veneto. Poco più di 600 nel Veronese

Rimangono sostanzialmente stabili in Veneto i dati relativi alla diffusione del Covid-19, sia per quanto riguarda i contagi, sia relativamente alla pressione ospedaliera.

Il bollettino del 5 marzo di Azienda Zero, tra le 8 di sabato e le 8 di domenica, conta altri 283 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e nessun decesso.

Da quando la pandemia ha preso piede, in regione sono stati complessivamente annoverati 2694221 casi di Covid-19, 17047 (-435) dei quali attualmente positivi e 2660492 (+718) negativizzati virologici, mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 16682 (dato stabile).

In provincia di Verona sono emersi 34 nuovi casi per un totale di 472427, di cui: 643 (-65) tuttora affetti dal coronavirus, 468397 (+99) negativizzati e 3387 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 881 (-3) persone in area non critica, 329 delle quali ancora positive, e 30 (+1) in terapia intensiva, di cui 24 ora negativizzate.

Guardando alle sole strutture scaligere, si contano 29 (dato stabile) pazienti positivi in area non critica e 1 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 2 pazienti a Borgo Roma, 2 a Borgo Trento, 19 a Legnago, 4 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 1 a Bovolone, 1 a Negrar e 1 a Peschiera del Garda.