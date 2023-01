Covid-19, i positivi accertati nel Veronese restano sotto quota 700

La situazione epidemiologica in Veneto, relativamente alla diffusione del Covid-19, rimane stabile nel suo saliscendi giornaliero, che vede il variare di poche unità sia il dato relativo ai ricoveri, sia quello relativo agli individui ora contagiati.

Il bollettino del 31 gennaio di Azienda Zero, tra le 8 di lunedì e le 8 di martedì, conta altro 945 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 12 decessi, 2 dei quali segnalati nel Veronese.

Da quando la pandemia ha preso piede, in regione sono stati complessivamente annoverati 2676788 casi di Covid-19, 16344 (+212) dei quali attualmente positivi e 2643869 (+721) negativizzati virologici, mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 16575 (+12).

In provincia di Verona sono emersi 132 nuovi casi per un totale di 470264, di cui: 686 (+40) tuttora affetti dal coronavirus, 466196 (+90) negativizzati e 3382 (+2) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 996 (+23) persone in area non critica, 321 delle quali ancora positive, e 43 (-2) in terapia intensiva, di cui 28 ora negativizzate.

Guardando alle sole strutture scaligere, si contano 35 (+5) pazienti positivi in area non critica e 3 (-3) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 3 pazienti a Borgo Roma, 14 a Borgo Trento (di cui 1 in terapia intensiva), 6 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 3 a San Bonifacio, 3 a Villafranca, 5 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 1 a Negrar e 3 a Peschiera del Garda.