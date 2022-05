Covid-19, nessun decesso nelle ultime ore in Veneto. 31 i pazienti ancora in terapia intensiva

Sostanzialmente stabile la situazione epidemiologica del Veneto, che ha visto un altro lieve calo dei positivi nel weekend, mentre non sono state registrate particolari variazioni per quanto riguarda la pressione ospedaliera.

Il bollettino del 30 maggio di Azienda Zero, tra le 8 di domenica e le 8 di lunedì, conta altri 386 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e nessun decesso.

In regione, da quando è scattata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 1752156 casi di Covid-19, 28430 (-443) dei quali attualmente positivi e 1709038 (+829) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 14688 (dato stabili).

Sono 46 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, che hanno portato il totale a 321230, di cui: 3531 (-108) tuttora affetti dal coronavirus, 314586 (+154) negativizzati e 3113 (dato stabili) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 540 (-4) persone in area non critica, 255 delle quali ancora positive, e 31 (-1) in terapia intensiva, di cui 18 ora negativizzate.

Considerando solo l'area scaligera, si contano 75 (-4) pazienti positivi in area non critica e 5 (-2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 7 pazienti a Borgo Roma, 24 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 20 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 11 a San Bonifacio, 4 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 13 a Bussolengo e 2 a Negrar.