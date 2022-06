Covid-19, in Veneto sono meno di 500 i pazienti presenti nelle aree non critiche

Scende ancora il numero di persone affette dal Covid-19 in Veneto, mentre è rimasta sostanzialmente stabile la pressione ospedaliera.

Il bollettino del 3 giugno di Azienda Zero, tra le 8 di giovedì e le 8 di venerdì, conta altri 484 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 1 decesso.

Da quando ha preso piede l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 1757466 casi di Covid-19, 26683 (-279)dei quali attualmente positivi e 1716077 (+692) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 14706 (+1).

In provincia di Verona sono emersi 63 nuovi casi che hanno portato il totale a 322030, di cui: 3237 (-10) tuttora affetti dal coronavirus, 315679 (+73) negativizzati e 3114 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 493 (+2) persone in area non critica, 223 delle quali ancora positive, e 27 (+1) in terapia intensiva, di cui 18 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture presenti nell'area scaligera, si contano 61 (+3) pazienti positivi in area non critica e 3 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 11 pazienti a Borgo Roma, 23 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 16 a Legnago, 7 a San Bonifacio, 2 a Villafranca, 2 a Bussolengo, 2 a Negrar e 1 a Peschiera.