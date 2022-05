Covid-19, 68 i mila i positivi in Veneto e 34 le persone in terapia intensiva

Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva in Veneto, mentre un lieve calo è stato annoverato per quanto riguarda le aree non critiche e il numero di persone affette dal Covid-19. È il quadro che emerge dal bollettino del 2 maggio di Azienda Zero che, tra le ore 8 di domenica e le ore 8 di lunedì, conta altri 1168 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 4 decessi.

Da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, in regione sono stati complessivamente registrati 1673702 casi di Covid-19, 68031 (-497 rispetto a domenica) dei quali attualmente positivi e 1591206 (+7275 rispetto a sabato) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 14465 (+4 rispetto a domenica).

In provincia di Verona sono venuti alla luce 179 nuovi casi, per un totale di 307382, di cui: 10249 (-297 rispetto a sabato) tuttora affetti dal coronavirus, 294058 (+1143 rispetto a sabato) negativizzati e 3075 (+1 rispetto a sabato) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 900 (-14 rispetto a domenica) persone in area non critica, 622 delle quali ancora positive, e 34 (dato stabile rispetto a domenica) in terapia intensiva, di cui 17 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture presenti nell'area scaligera, si contano 123 (+2 rispetto a sabato) pazienti positivi in area non critica e 7 (+2 rispetto a sabato) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 17 pazienti a Borgo Roma, 39 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 16 a Legnago, 12 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 3 a Villafranca, 4 a Marzana, 17 a Bussolengo, 19 a Negrar, 2 a Peschiera del Garda e 1 a Villa Garda.