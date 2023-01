Covid-19 in Veneto, calano i nuovi contagi: meno di mille in 24 ore

È in diminuzione il numero di nuovi casi di Covid-19 scoperti in Veneto. Un trend che di conseguenza segue quello dei positivi ora accertati e dei ricoveri ospedalieri.

Il bollettino del 13 gennaio di Azienda Zero, tra le 8 di giovedì e le 8 di venerdì, conta altri 923 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 8 decessi, di cui 1 segnalato nel Veronese.

Complessivamente, da quando è scattata la pandemia, in regione sono stati annoverati 2665276 casi di Covid-19, 25172 (-1389) dei quali attualmente positivi e 2623656 (+2304) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 16448 (+8).

In provincia di Verona sono emersi 134 nuovi casi per un totale di 468737, dei quali: 1273 (-99) tuttora affetti dal coronavirus, 464094 (+232) negativizzati e 3370 (+1) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1448 (-55) persone in area non critica, 616 delle quali ancora positive, e 71 (-3) in terapia intensiva, di cui 37 ora negativizzate.

Nell'area scaligera si contano 76 pazienti positivi in area non critica e 8 in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 9 pazienti a Borgo Roma, 32 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 17 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 7 a San Bonifacio, 6 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 7 a Bussolengo, 3 a Bovolone, 1 a Negrar e 2 a Peschiera.