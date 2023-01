Covid-19, scende a 30 mila il numero di positivi accertati in Veneto

Mentre continua a calare il numero di individui accertati come positivi al Covid-19 in Veneto, una lievissima risalita è stata registrata per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie intensive, mentre è sceso altrettanto lievemente il dato relativo alle aree non critiche.

Il bollettino dell'11 gennaio di Azienda Zero, tra le 8 di martedì e le 8 di mercoledì, conta altri 1387 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 15 decessi, 3 dei quali registrati nel Veronese.

Complessivamente, da quando ha preso il via la pandemia, in regione sono stati registrati 2663145 casi di Covid-19, 30639 (-2510) dei quali attualmente positivi e 2616074 (+3882) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 16432 (+15).

Sono 197 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, per un totale di 468420, di cui: 1570 (-593) tuttora affetti dal coronavirus, 463482 (+787) negativizzati e 3368 (+3) deceduti

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1503 (-4) persone in area non critica, 682 delle quali ancora positive, e 73 (+6) in terapia intensiva, di cui 36 ora negativizzate.

Guardando solamente all'area scaligera, si contano 88 (-11) pazienti positivi in area non critica e 12 (+4) in terapia intensiva. Questi i dati delle strutture scaligere: 9 pazienti a Borgo Roma, 37 a Borgo Trento (di cui 8 in terapia intensiva), 20 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 13 a San Bonifacio, 6 a Villafranca (di cui 2 in terapia intensiva), 6 a Bussolengo, 6 a Bovolone, 1 a Negrar e 2 a Peschiera.