In Veneto i positivi al Covid-19 scendono sotto quota 150 mila. Giù anche i ricoveri in area non critica

Seppur più lentamente rispetto al numero di persone ora contagiate dal Covid-19, continua a calare la pressione sugli ospedali, nonostante qualche lieve aumento possa ancora venire registrato in alcuni giorni.

Il bollettino del 9 febbraio di Azienda Zero, nel lasso di tempo compreso tra le ore 8 di martedì e le ore 8 di mercoledì, conta altri 7903 test positivi al Sars-CoV-2 e 39 decessi, 5 dei quali segnalati nel Veronese.

Complessivamente, da quando è partita l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati 1243172 casi di Covid-19, 144098 (-11906) dei quali attualmente positivi e 1085621 (+19770) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13453 (+39).

In provincia di Verona sono emersi 1532 nuovi casi per un totale di 238200, di cui: 34153 (-2532) tuttora affetti dal coronavirus, 201120 (+4059) negativizzati e 2927 (+5) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1696 (-49) persone in area non critica, 1298 delle quali ancora positive, e 157 (+1) in terapia intensiva, di cui 37 ora negativizzati.

Prendendo in considerazione solo le strutture presenti nell'area scaligera, si contano 322 (+22) persone positive in area non critica e 29 (-2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 43 pazienti a Borgo Roma (di cui 3 in terapia intensiva), 67 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 58 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 49 a San Bonifacio (di cui 5 in terapia intensiva), 34 a Villafranca (di cui 6 in terapia intensiva), 20 a Marzana, 17 a Bussolengo, 28 a Negrar, 22 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva) e 13 al Centro Riabilitativo Veronese.