Covid-19. Altri 149 tamponi positivi in Veneto, di cui 91 a Verona. Ricoveri sempre stabili

In regione risultano ricoverate 232 persone nelle varie aree non critiche e 14 in terapia intensiva, mentre il numero di deceduti collegati al coronavirus è rimasto fermo a 11619

Dei 149 tamponi positivi al Sars-CoV-2 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo l'aggiornamento delle ore 8 dell'8 luglio di Azienda Zero, ben 91 sono stati registrati nel Veronese, che si conferma dunque area "sorvegliata speciale", ma ricoveri ospedalieri e decessi fortunatamente continuano a restare stabili.

In regione, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati riscontrati complessivamente 426025 casi di Covid-19, 4760 (+107) dei quali attualmente positivi e 409646 (+42) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11619.

In provincia di Verona il totale dei casi è arrivato a 82555, di cui: 482 (+81) tuttora affetti dal coronavirus, 79446 (+10) negativizzati e 2627 deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 232 (-1) persone nelle varie aree non critiche, 40 delle quali ancora positive, e 14 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 8 ora negativizzate.

Guardando solo all'area scaligera, si contano 12 (dato stabile) pazienti positivi in area non critica e 3 (dato stabile) in terpia intensiva. Questi i numeri delle singole strutture: 1 all'ospedale di Borgo Roma, 2 a Borgo Trento (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Legnago, 4 a Villafranca, 2 a Bovolone e 4 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva).

2 i pazienti positivi negli ospedali di comunità veronesi: 1 a Bussolengo e 1 a San Bonifacio.

