Covid-19, meno di 30 pazienti positivi nelle terapie intensive veronesi

Sempre meno gli individui ora positivi al Covid-19 in Veneto, che vede calare anche la pressione ospedaliera sui reparti più critici. Nel corso del suo punto stampa, il presidente Luca Zaia ha specificato che l'indice Rt regionale è ora di 1,12, mente il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 15% (304 i pazienti non Covid ricoverati) e quello delle aree non critiche è del 25%.

Il bollettino dell'8 febbraio di Azienda Zero, tra le ore 8 di lunedì e le ore 8 di martedì, conta altri 11201 test positivi al Sars-CoV-2 (a fronte di 143276 tamponi eseguiti e con un'incidenza del 7,82%) e 41 decessi, 9 dei quali segnalati nel Veronese.

In regione, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 1235269 casi di Covid-19, 156004 (-12746) dei quali attualmente positivi e 1065851 (+23906) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13414 (+41).

In provincia di Verona sono emersi 2014 nuovi casi, che hanno portato il totale a quota 236668, di cui: 36685 (-3140) tuttora affetti dal coronavirus, 197061 (+5145) negativizzati e 2922 (+9) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1745 (+34) persone nelle varie aree non critiche, 1360 delle quali ancora positive, e 156 (-4) nelle terapie intensive, di cui 24 ora negativizzate.

Guardando solo alle strutture presenti nell'area scaligera, si contano 344 (+19) pazienti positivi in area non critica e 27 (-5) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 38 pazienti a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 67 a Borgo Trento (di cui 10 in terapia intensiva), 66 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 52 a San Bonifacio (di cui 5 in terapia intensiva), 37 a Villafranca (di cui 7 in terapia intensiva), 26 a Marzana, 15 a Bussolengo, 33 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva), 29 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva) e 12 al Centro Riabilitativo Veronese.