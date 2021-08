Covid-19, crescono i positivi in Veneto ma anche i negativizzati. Lieve l'aumento dei ricoveri

È in lieve crescita il numero di persone ricoverate in Veneto a causa del Covid-19, come mostra l'aggiornamento dell'8 agosto di Azienda Zero, che conta altri 587 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e nessun decesso da sabato, mentre rimane alto il numero di individu negativizzati.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in regione sono stati complessivamente registrati 441689 casi di Covid-19, 13578 (+209) dei quali attualmente positivi e 416464 (+378) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11647.

In provincia di Verona è stato riscontrato ancora il dato più alto con 124 nuovi casi, che hanno portato il totale a 87177, di cui: 3152 (+16) tuttora affetti dal coronavirus, 81389 (+108) negativizzati e 2636 deceduti.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 185 (+3) persone in area non critica, 150 delle quali ancora positive, e 23 (+1) in terapia intensiva, di cui 4 ora negativizzate.

Considerando invece solo le strutture situate nell'area scaligera, si contano 50 (dato stabile) pazienti positivi in area non critica e 5 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 20 all'ospedale di Borgo Roma, 6 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 12 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 15 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 2 a Peschiera del Garda.

Scarica il report dell'8 agosto di Azienda Zero