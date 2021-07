Covid-19 in Veneto: aumentano i nuovi contagiati, ma non i ricoveri e i decessi

Dei 97 nuovi casi segnalati dall'aggiornamento delle ore 8 del 6 luglio di Azienda Zero, ben 43 sono stati riscontrati in provincia di Verona, dove risulta essere ricoverato in terapia intensiva solamente 1 paziente positivo

L'aggiornamento delle ore 8 del 6 luglio di Azienda Zero, conferma la risalita dei contagi da Covid-19 di questi giorni, a cui però non corrisponde un aumento dei ricoveri che, rispetto ai dati di 24 ore prima, risultano invece diminuiti. Nel corso del suo punto stampa di aggiornamento sulla situazione epidemiologica, il presidente Luca Zaia ha inoltre specificato che nelle ultime 24 ore la percentuale di tamponi positivi, sul totale di quelli eseguiti, è stata dello 0,38%, mentre le terapia intensive hanno in cura complessivamente 13 pazienti non Covid.

I 97 nuovi casi emersi in regione hanno portato il totale a 425796 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 4652 (+46) dei quali attualmente positivi e 409525 (+51) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11619 (dato stabile).

In provincia di Verona sono stati registrati ben 43 nuovi casi per un totale di 82422, di cui: 369 (+25) tuttora affetti dal coronavirus, 79426 (+18) negativizzati e 2627 deceduti (dato stabile).

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 236 (-2) persone in area non critica, 37 delle quali ancora positive, e 13 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 9 ora negativizzate.

Considerando solo l'area scaligera si contano 11 (-1) pazienti positivi in area non critica e 1 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i numeri delle singole strutture: 1 all'ospedale di Borgo Roma, 1 a Borgo Trento, 2 a Legnago, 4 a Villafranca, 2 a Bovolone e 2 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva).

2 i pazienti positivi negli ospedali di comunità veronesi: 1 a Bussolengo e 1 a San Bonifacio.

