Covid-19: a Verona quasi 1500 contagiati e 38 pazienti positivi in ospedale

È in costante aumento il numero di individui contagiati dal Covid-19 in Veneto in questo periodo, mentre è molto più lenta la crescita della pressione ospedaliera, grazie all'alta percentuale di persone vaccinate. Nel corso del punto stampa in streaming, tenuto da Verona dove si sta svolgendo Fieracavalli, il presidente Luca Zaia ha specificato che nelle ultime 24 ore la percentuale di test positivi sul totale di quelli effettuati è stata dello 0,78% e che, oltre a quelli Covid, le terapie intensive hanno in cura altri 356 pazienti.

Il bollettino di Azienda Zero del 5 novembre, ha contato da giovedì altri 792 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 1 decesso.

Da quando è partita l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 483465 casi di Covid-19, 11833 (+417) dei quali attualmente positivi e 459790 (+374) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11842 (+1).

In provincia di Verona sono emersi 152 nuovi casi, che hanno portato il totale a 94595, di cui: 1498 (+74) tuttora affetti dal coronavirus, 90429 (+78) negativizzati e 2668 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 234 (+6) persone nelle varie aree non critiche, 191 delle quali ancora positive, e 46 (+1) in terapia intensiva, di cui 5 ora negativizzati.

Se si considerano solo le strutture presenti nell'area scaligera, si contano 30 (dato stabile) pazienti positivi in area non critica e 8 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 10 pazienti a Borgo Roma, 3 a Borgo Trento (di cui 2 in terapia intensiva), 9 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 1 in terapia intensiva a Villafranca, 11 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera del Garda (di cui 1 in terapia intensiva).