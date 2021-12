Covid-19 in Veneto: crescono ancora i contagi e i ricoveri in area non critica

Il Covid-19 continua a diffondersi in Veneto, come mostrano i dati sui contagi, ma la crescita della pressione degli ospedali si mostra ancora una volta più lenta, grazie alla campagna vaccinale. Il bollettino del 5 dicembre di Azienda Zero, conta da venerdì altri 2219 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 3 decessi, nessuno dei quali segnalato nel Veronese.

In regione, da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, sono stati contati complessivamente 530582 casi di Covid-19, 38171 (+1167) dei quali attualmente positivi e 480408 (+1049) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12003 (+3).

Sono 270 invece i nuovi casi emersi in provincia di Verona, per un totale di 100523, di cui: 4402 (+161) tuttora affetti dal coronavirus, 93428 (+109) negativizzati e 2693 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 656 (+24) persone in area non critica, 597 delle quali ancora positive, e 123 (+1) in terapia intensiva, di cui 5 ora negativizzate.

Se si considera solo l'area scaligera, si contano 80 (+7) pazienti positivi in area non critica e 18 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 23 pazienti a Borgo Roma, 17 a Borgo Trento (di cui 8 in terapia intensiva), 20 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 10 a Villafranca (di cui 2 in terapia intensiva), 4 a Bussolengo, 2 a Bovolone, 15 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 6 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva).