Covid-19, in Veneto i positivi scendono sotto quota 200 mila. Giù anche i ricoveri

È in continuo miglioramento la situazione epidemiologica in Veneto. La diminuzione delle persone ora affette dal nuovo coronavirus sembra essere oramai diventata costante, mentre le strutture ospedaliere vedono piano piano calare i pazienti ricoverati in area non critica e in terapia intensiva.

Il bollettino del 4 febbraio di Azienda Zero, tra le 8 di giovedì e le 8 di venerdì, conta comunque altri 10484 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 46 decessi, 14 dei quali segnalati nel Veronese.

Da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 1203728 casi di Covid-19, 192175 (-10715) dei quali attualmente positivi e 998243 (+21153) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13310 (+46).

In provincia di Verona sono 1949 i nuovi casi emersi, per un totale di 230762, di cui: 43212 (-2557) tuttora affetti dal coronavirus, 184647 (+4492) negativizzati e 2903 (+14) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1760 (-48) persone in area non critica, 1430 delle quali ancora positive, e 158 (+4) in terapia intensiva, di cui 25 ora negativizzate.

Se si guarda solo all'area scaligera, si contano 339 (-40) pazienti positivi in area non critica e 36 (-2) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 43 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 67 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 62 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 50 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 41 a Villafranca (di cui 10 in terapia intensiva), 22 a Marzana, 12 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 41 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva), 24 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva) e 12 al Centro Riabilitativo Veronese.