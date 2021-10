Covid-19, ricoveri stabili in Veneto e 183 individui positivi in più

Nuovo passo verso l'alto del numero degli individui ora positivi al Covid-19 in Veneto, mentre continua a restare sostanzialmente stabile la pressione ospedaliera, grazie al buon andamento della campagna vaccinale. Lo mostra l'aggiornamento del 31 ottobre di Azienda Zero, che da sabato conta altri 388 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 2 decessi, nessuno dei quali segnalato del Veronese.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria dunque, in regione sono stati registrati complessivamente 480460 casi di Covid-19, 10586 (+183) dei quali attualmente positivi e 458045 (+203) negativizzati virologici (o "guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11829 (+2).

In provincia di Verona sono emersi 45 nuovi casi per un totale di 94068, di cui: 1245 (+27) tuttora affetti dal coronavirus, 90156 (+18) negativizzati e 2667 deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 205 (-3) persone in area non critica, 166 delle quali ancora positive, e 37 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 6 ora negativizzate.

Considerando invece solo l'area scaligera, si contano 27 (dato stabile) pazienti positivi in area non critica e 6 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 5 pazienti a Borgo Roma, 3 a Borgo Trento (di cui 2 in terapia intensiva), 8 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 14 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera del Garda (di cui 1 in terapia intensiva).