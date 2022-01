Covid-19, in Veneto il numero dei positivi torna sotto quota 250 mila

Prosegue il calo degli individui attualmente positivi al Covid-19 in Veneto, mentre procede più a rilento l'allentamento della pressione suglio ospedali, che registrano un lieve calo nel dato odierno dei ricoveri in terapia intensiva e una piccola risalita in quello dell'area non critica.

Il bollettino del 31 gennaio di Azienda Zero, tra le 8 di domenica e le 8 di lunedì, ha contato altri 4877 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 23 decessi, 3 dei quali segnalati nel Veronese.

In regione, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 1151107 casi di Covid-19, 247513 (-3242) dei quali attualmente positivi e 890425 (+8096) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13169 (+23).

Sono 925 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, dove il totale ha raggiunto quota 220832, di cui: 57198 (+337) tuttora affetti dal coronavirus, 160763 (+585) negativizzati e 2871 (+3) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1798 (+39) persone in area non critica, 1503 delle quali attualmente positive, e 180 (-5) in terapia intensiva, di cui 23 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo l'area scaligera, si contano 369 (dato stabile) pazienti positivi in area non critica e 38 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 46 pazienti a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 76 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 63 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 56 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 42 a Villafranca (di cui 9 in terapia intensiva), 15 a Marzana, 17 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 49 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva), 33 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva) e 9 al Centro Riabilitativo Veronese.