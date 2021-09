Covid-19, rimane stabile il numero di positivi in Veneto, mentre è lieve il calo dei ricoveri

L'aggiornamento del 3 settembre di Azienda Zero, mostra una dato pressoché inalterato per quanto riguarda gli individui ora contagiati, mentre i tassi di occupazione vedono le aree non critiche al 3% e le terapie intensive al 5%

Se il numero di individui ora contagiati non ha subito particolari variazioni rispetto a giovedì, la pressione ospedaliera è lievemente calata in Veneto secondo il bollettino del 3 settembre di Azienda Zero, che conta altri 637 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 2 decessi, di cui uno segnalato nel Veronese. Inoltre, nel corso del suo punto stampa steaming, il presidente Luca Zaia ha sottolineato che l'incidenza dei test positivi sul totale di quelli effettuati nelle ultime 24 ore è stata dell'1,53%, mentre l'incidenza settimanale è di 92,9 casi ogni mille abitati e l'indice Rt di 0,90. Per quanto riguarda invece i tassi di occupazione dei posti in ospedale, le aree non critiche del Veneto sono al 3% e le terapie intensive al 5%: in quest'ultime sono ricoverati anche 349 pazienti, oltre a quelli Covid.

In regione dunque, da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 456975 casi di Covid-19, 13079 (+23) dei quali attualmente positivi e 432203 (+612) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11693 (+2).

Sono 96 i nuovi casi emersi in provincia di Verona per un totale di 89993, di cui: 1883 (+6) tuttora affetti dal coronavirus, 85461 (+89) negativizzati e 2649 (+1) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 225 (-6) persone in area non critica, 193 delle quali ancora positive, e 54 (-1) in terapia intensiva, di cui 4 ora negativizzati.

Se si considera solo l'area scaligera, si contano 49 (-3) pazienti positivi in area non critica e 13 (-1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 14 all'ospedale di Borgo Roma, 6 a Borgo Trento in terapia intensiva, 21 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 6 a Villafranca di Verona (di cui 1 in terapia intensiva), 11 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva).

Scarica il report del 3 settembre di Azienda Zero