Covid-19: nuovi ricoveri in Veneto, mentre a Verona la pressione resta più stabile

Martedì il presidente Zaia ha richiamato l'attenzione sulla necessità di tenere la mascherina e proteggersi dai contagi da Covid-19, per evitare ricadute sul sistema sanitario visto l'aumento di indivui positivi. La situazione al momento rimane sotto controllo grazie alla campagna vaccinale, nonostante sia stato segnalato un nuovo incremento dei ricoveri. Il bollettino del 3 novembre di Azienda Zero infatti conta dal giorno precedente altri 781 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 2 decessi.

Da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria dunque, in regione sono stato registrati 481939 casi di Covid-19, 11174 (+171) dei quali attualmente positivi e 458929 (+608) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11836.

In provincia di Verona sono emersi 115 casi che portano il totale a 94278, di cui: 1337 (+22) tuttora affetti dal coronavirus, 90274 (+93) negativizzati e 2667 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 225 (+7) persone in area non critica, 179 delle quali ancora positive, e 41 (+2) in terapia intensiva, di cui 6 ora negativizzati.

Se si considera solo la zona scaligera, si contano 27 (-2) pazienti positivi e 7 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 10 pazienti a Borgo Roma, 3 a Borgo Trento (di cui 2 in terapia intensiva), 6 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 12 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera del Garda (di cui 1 in terapia intensiva).