Covid-19 in Veneto, altri 1265 casi registrati e 5 ricoveri in più in terapia intensiva

Continua a salire il numero di persone contagiate dal Covid-19 in Veneto, oramai vicino a quota 30 mila. Ascesa accompagnata dall'aumento della pressione ospedaliera, che sale molto più lentamente grazie alla massiccia campagna vaccinale. Rispetto a domenica dunque, il bollettino del 29 novembre di Azienda Zero conta altri 1265 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 6 decessi, di cui 2 segnalati nel Veronese.

In totale, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati 514796 casi di Covid-19, 29768 (+872) dei quali attualmente positivi e 473075 (+387) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11953 (+6).

Sono 108 i nuovi casi emersi in provincia di Verona per un numero complessivo di 98636, di cui: 3537 (+95) tuttora affetti dal nuovo coronavirus, 92413 (+11) negativizzati e 2686 (+2) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 513 (dato stabile) persone in area non critica, 467 delle quali ancora positive, e 98 (+5) in terapia intensiva, di cui 10 ora negativizzate.

Considerando solo l'area scaligera, si contano 64 (-1) pazienti positivi in area non critica e 12 (+2) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 21 pazienti a Borgo Roma, 8 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 21 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 8 a Villafranca, 2 a Bovolone, 13 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera del Garda (di cui 1 in terapia intensiva).